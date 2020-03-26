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Уголовное дело возбудили на врача-терапевта после смерти солдата-срочника под Оренбургом

Он назначил военнослужащему лекарства, от которых у него развился анафилактический шок, что послужило причиной смерти солдата

ПЕРМЬ, 26 марта. /ТАСС/. Военный следственный отдел России по Тоцкому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении врача-терапевта после смерти пермского солдата в одной из воинских частей Оренбургской области. Об этом в четверг сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, который взял инцидент на контроль.

"Омбудсмен направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа. Заместитель военного прокуратора ЦВО В. В. Зайцев сообщил, что военным следственным отделом России по Тоцкому гарнизону по результатам доследственной проверки, проведенной в связи со смертью военнослужащего, возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта, назначившего медикаментозное лечение препаратами, от которого у солдата развился анафилактический шок, приведший к смерти. Компетентному командованию внесено представление об устранении нарушений закона при организации дежурной медицинской службы.", - сказано в сообщении.

О смерти военнослужащего из Краснокамска Пермского края стало известно в феврале 2020 года. Как сообщили тогда местные власти, молодой человек умер из-за болезни во время прохождения срочной службы в одной из воинских частей Оренбургской области. По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), 18 февраля он обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение воинской части и после первичного осмотра госпитализирован с признаками острого респираторного заболевания, военными медиками ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на предпринимаемые меры, состояние военнослужащего ухудшалось, спасти его жизнь не удалось.

Теги
РоссияПермский крайОренбургская область
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