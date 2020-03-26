Открытое горение в бараке в Екатеринбурге ликвидировали

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в доме барачного типа в Екатеринбурге, где погибли шесть человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:29 мск открытое горение ликвидировано, ведется проливка. По уточненной информации, площадь пожара составила 200 кв. м", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге горит подъезд и кровля двухэтажного одноподъездного деревянного дома барачного типа. Пожар локализован был в 21:49 мск. До прибытия пожарных эвакуировались 10 человек, погибли шесть человек и один пострадал.