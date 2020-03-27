В Петербурге полностью потушили пожар в ангарах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар в трех ангарах с досками на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МЧС по городу.

"Пожар ликвидирован", - сказали в городском управлении МЧС. Для тушения потребовалось около 12 часов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в трех ангарах в Петродворцовом районе в поселке Мартышкино произошел в четверг вечером. Первоначально площадь возгорания составила 500 кв. м, затем она выросла до 1600 кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из-за угрозы распространения.

В тушении задействовали более 100 пожарных и 24 единицы техники.