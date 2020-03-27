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В Петербурге арестовали мужчину, задержанного за убийство своих отца и матери

Кирилл Балакшов проведет под стражей до 24 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО Кирилла Балакшова, которого на этой неделе задержали за убийство пожилых отца и матери в своей квартире. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Балакшова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

В СИЗО он пробудет до 24 мая, он полностью признал вину.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что поздно вечером 26 марта в квартире на улице Казанской в Красногвардейском районе города был задержан мужчина. В его квартире силовики нашли тело матери с колотыми ранениями. Отец задержанного также получил ранения, ему пытались оказать помощь медики, однако спасти пострадавшего не удалось. Другой источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанный мужчина мотивировал свой поступок тем, что якобы пытался избавить убитых "от страданий".

В СК РФ позже подтвердили задержание и возбуждение уголовного дела по статье об убийстве.

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РоссияСанкт-Петербург
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