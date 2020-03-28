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Полицейские нашли потерявшегося в лесопарковой зоне в Новой Москве ребенка

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мальчика передали родителям, с ним все в порядке

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Полицейские нашли ребенка, потерявшегося в лесопарковой зоне в городе Московском в Новой Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ребенок нашелся, он передан родителям. С ним все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне Московского на Радужной улице потерялся маленький ребенок, которого искали полицейские и его родители.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве просил москвичей в ближайшие девять дней не выходить из дома без крайней необходимости.

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Россия
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