В Москве задержали грабителя с мачете

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудник полиции применил табельный пистолет для задержания грабителя, который ранил продавца при ограблении магазина на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Сегодня около 13:00 в одном из магазинов, расположенном на Селигерской улице, неизвестный, предметом похожим на нож, нанес ранение сотруднику магазина, после чего скрылся. При проведении разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Он оказал сопротивление полицейским, в связи с чем сотрудник полиции применил табельное оружие, произвел предупредительный выстрел. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе, отметив, что полицейский применил оружие в полном соответствии с законом "О полиции".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия. По его словам, он похитил банку с кофе из магазина, а когда продавец попытался помешать грабителю, тот ударил его мачете.