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Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича и поджоге его квартиры

Он останется под стражей до 31 мая

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который обвиняется в убийстве москвича, краже и поджоге его квартиры. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 мая 2020 года в отношении Игоря Фефилова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 ("Кража"), ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в квартире в Угловом переулке в центре Москвы произошел пожар, после ликвидации которого было обнаружено тело ее владельца со связанными руками, в квартире имелись следы поджога. По версии следствия, обвиняемый нанес хозяину квартиры несколько ножевых ранений, обокрал его и устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

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