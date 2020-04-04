Глава МЧС России прибыл в Орехово-Зуево на место взрыва газа в пятиэтажке

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Как передает корреспондент ТАСС, Зиничев и его заместитель Илья Денисов уже работают на месте ЧП.

В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что группировка сил и средств, задействованная в ликвидации последствий взрыва, увеличена до 193 человек и 41 единицы техники.

По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек и еще шесть пострадали. Всего из дома были эвакуированы 200 человек, 150 из них вышли сами до прибытия спасателей, 50 человек - сотрудниками МЧС по лестничным маршам.

В оперативном штабе уточнили ТАСС, что всего в 80 квартирах зарегистрировано 155 человек, в том числе 32 ребенка. Людей под завалами, по предварительным данным, нет. Как передает корреспондент ТАСС, район происшествия сейчас оцеплен.