Бастрыкин направил на место взрыва в Орехово-Зуеве криминалистов центрального аппарата СК

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

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"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области лично выехать на место случившегося для организации работы следователей и усилить следственную группу, - сообщила Петренко. - Глава ведомства также направил к месту происшествия следователей-криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, имеющих опыт расследования подобных происшествий".

Криминалисты центрального аппарата окажут практическую помощь следственной группе, в том числе в фиксации следов на месте происшествия с применением современной криминалистической техники.

В пресс-службе МЧС России отметили, что на месте происшествия работают десять кинологических расчетов.

"На месте обрушения работают десять кинологических расчетов", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как передает корреспондент ТАСС с места события, в ликвидации последствий обрушения задействован автокран. Район происшествия оцепили.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что людей, по предварительным данным, под завалами нет.

В новость внесены изменения (16:26 мск) - добавлены подробности по тексту.