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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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В МЧС не исключили, что под завалами дома в Орехово-Зуеве есть еще пострадавшие

Работы по демонтажу плит перекрытия продолжаются

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. МЧС не исключает, что под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв, есть еще пострадавшие. Об этом в субботу сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

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"В настоящий момент проводятся работы по демонтажу плит перекрытия. Есть предположение, что есть еще пострадавшие", - сказал он.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360", разбор завалов может занять около 6 часов.

"Сегодня самая главная задача - дождаться, когда доработают спасатели. Я думаю, у них займет порядка 6 часов до полного разбора завала. И параллельно мы проводим перекличку всего дома, чтобы убедиться, что все на местах. Вечером в 17 часов мы проведем первый разговор с жителями, обеспечим всем необходимым, продуктами питания", - сказал он.

Воробьев отметил, что идет поиск мест в гостиницах для размещения эвакуированных жителей. "В ближайшие сутки-двое дом будет обследоваться, и нельзя будет там жить. Но сегодня вечером постараемся сделать так, чтобы в квартиры люди могли попасть, взять свои лекарства, вещи - все необходимое. Первые два подъезда однозначно будут закрыты", - пояснил он.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже. Жертвой происшествия стал один человек, еще шестеро пострадали, из них пять человек госпитализированы. 

В новость внесены изменения (17:03 мск) - добавлен пятый абзац.

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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