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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Группировку спасателей на месте взрыва газа в Подмосковье увеличили до 250 человек

На месте происшествия также работают 54 единицы техники

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Группировка спасателей, задействованная в ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, увеличена почти до 250 человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

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"На месте работают 249 человек и 54 единицы техники. Это пожарные и спасатели Московской области, работники коммунальных служб, специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России и Центра проведения спасательных операций особого риска "Лидер" с кинологическими расчетами", - сказал собеседник агентства.

На месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы. По последним данным, погиб один человек и пять пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В ГУ МЧС уточнили, что всего в пятиэтажном четырехподъездном доме 1962 года постройки расположено 80 квартир. Из дома были эвакуированы 200 человек. Во втором подъезде полностью разрушены пять квартир, в которых зарегистрировано 16 человек. В первом подъезде повреждены пять квартир, в них проживали 10 человек.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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