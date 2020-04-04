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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

В экстренных службах рассказали, как жильцов дома в Орехово-Зуеве спасали очевидцы

В результате происшествия погибли два человека, шесть пострадали

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Очевидцы взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве первыми пришли на помощь пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"После взрыва люди стали покидать свои квартиры, в том числе и жители соседних домов, они до приезда спасателей оказывали помощь пострадавшим. Двоих вытащили из-под завалов очевидцы", - сказал собеседник агентства.

Один из них Алексей Самойлов рассказал ТАСС, как помогал спасать человека. "Я услышал [просьбы о помощи]. Начал кричать: "Ребята, есть кто живой?" И попытался вытащить его. Дальше пришли спасатели МЧС и его достали", - сказал он. Еще до приезда МЧС Самойлов перекрыл весь газ и воду, которая лилась на плиты.

Также очевидцы спасли подростка, который оказался снаружи завала. На месте ЧП спасают не только людей, но и домашних животных. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из-под завалов извлекли кошку.

По последним данным, в результате взрыва газа погибли два человека, шесть пострадали. Четверо остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. Всего из дома эвакуировали 200 человек, взрывом полностью разрушены пять квартир и еще пять - частично.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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