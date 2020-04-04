{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до трех

В результате происшествия еще шесть человек пострадали
На эту тему
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до трех. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве в 21:13 обнаружен еще один погибший. Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно", - сказали в пресс-службе.

В подмосковном главке МЧС ТАСС уточнили, что личность погибшего устанавливается.

Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что двое погибших при взрыве - мужчина и женщина. Собеседник агентства также сообщил, что тело женщины извлекли из-под завалов и работы на месте ЧП продолжаются.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Реклама на ТАСС
СМИ: дело о нападении с ножом во Франции передали в антитеррористическую прокуратуру
В прокуратуре сообщили, что во время обыска в доме подозреваемого нашли рукописные документы религиозного содержания, в которых он жалуется, в частности, что живет в стране неверующих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС