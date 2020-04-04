Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до трех

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до трех. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве в 21:13 обнаружен еще один погибший. Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно", - сказали в пресс-службе.

В подмосковном главке МЧС ТАСС уточнили, что личность погибшего устанавливается.

Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что двое погибших при взрыве - мужчина и женщина. Собеседник агентства также сообщил, что тело женщины извлекли из-под завалов и работы на месте ЧП продолжаются.