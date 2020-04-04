Специалисты обследуют "Стрелой" пострадавший от взрыва газа дом в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты обследуют мобильно-диагностическим комплексом "Стрела-П" пострадавший от взрыва газа жилой дом в Орехово-Зуеве, что позволит сделать вывод о состоянии несущих конструкций здания и возможности его дальнейшей эксплуатации. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Специалисты ВНИИ ГОЧС, используя мобильный диагностический комплекс "Стрела-П", обследуют пострадавший от взрыва газа пятиэтажный жилой дом в Орехово-Зуеве. После обследования предстоит обработка полученных данных, после чего будет дано заключение о состоянии несущих конструкций здания", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что после этого "будут выданы рекомендации о возможности дальнейшей эксплуатации дома".