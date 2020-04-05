Жильцам неповрежденных квартир дома в Орехово-Зуеве разрешили забрать документы и вещи

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жителям квартир, которые не пострадали при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, разрешили забрать вещи и документы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Жильцам третьего, четвертого и первого подъездов, чьи квартиры не повреждены, разрешили зайти в жилье, чтобы забрать необходимые вещи и документы", - сказал собеседник агентства. Часть из них уехала к родственникам, остальным предоставлены места в санатории, их обеспечивают всем необходимым.

Работы на месте ЧП продолжаются.

По последним данным, жертвами ЧП стали три человека, еще шесть пострадали. Четверо пострадавших остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.