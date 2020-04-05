В Подмосковье завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 00:20 аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуеве завершены", - сказал представитель МЧС.

В результате взрыва три человека погибли и шестеро пострадали.

К обследованию дома приступает диагностический комплекс "Струна", чтобы определить состояние несущих конструкций. Дальнейшие работы по восстановлению здания будут проводиться силами муниципального образования.