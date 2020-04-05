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СК возбудил дело против жителя Тульской области, стрелявшего в охотников и полицейских

Пострадавших в результате происшествия нет

ТУЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Житель Веневского района Тульской области в ночь на 5 апреля открыл стрельбу в двух охотников и приехавших на вызов сотрудников полиции, по предварительным данным, из переделанной винтовки Мосина. В результате происшествия пострадавших нет, по материалам проверки региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"В ночь на 5 апреля 64-летний житель одной из деревень Веневского района открыл стрельбу в двух охотников, которые находились недалеко от его дома. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, он сделал несколько выстрелов в их сторону, никто не пострадал. Предположительно, он стрелял из переделанной винтовки Мосина, калибр 7,62", - сказал собеседник агентства.

Мужчина был задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По данным пресс-службы, он находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее был судим.

По материалам проверки областного УМВД региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). "В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в пресс-службе следственного управления.

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РоссияТульская область
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