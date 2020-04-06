Подозреваемый в стрельбе в Тюменской области задержан

ТАСС, 6 апреля. Мужчина, открывший 5 апреля стрельбу в деревне Маслова в Тюменской области, задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек. В результате его действий женщина находится в реанимации, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Подозреваемый задержан, ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 62-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц"), возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, днем 5 апреля подозреваемый приехал на тракторе в деревню Маслова (находится в 199 км от Тюмени) Тобольского района, где проживала его дочь с семьей, и перевернул автомобиль дочери. "После чего из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины. Злоумышленник достал охотничье ружье и произвел около десяти выстрелов в убегающих потерпевших", - уточнили в ведомстве. 36-летняя женщина получила ранения груди и головы, она находится в реанимации. 42-летний мужчина получил легкие ранения, несовершеннолетний не пострадал, добавили в СК.

В новость были внесены изменения (8:44 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.