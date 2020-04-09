Площадь тления вблизи Чернобыльской АЭС составляет около 20 га

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Представители Государственной службы по ЧС (ГСЧС) Украины ведут работы по ликвидации тления на территории трех лесничеств вблизи Чернобыльской АЭС. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Тление лесной подстилки и травяного настила наблюдается в районе села Чистогаловка на территории Корогодского лесничества (площадь тления около 20 га), а также на территории Денисовецкого лесничества около реки Грезля и Котовского лесничества между поселком Полесское и селом Владимировка.

"Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники", - сказано в сообщении.

Возгорание в зоне отчуждения ЧАЭС произошло 4 апреля, его площадь сначала составляла около 25 га, однако позже из-за сильного ветра огонь распространился на площадь в 35 га. В полиции Киевской области заявили, что задержали жителя Полесского района. По версии следствия, пожар начался из-за того, что он сжигал мусор и оставил огонь без присмотра. В среду утром пресс-служба ГСЧС сообщила о ликвидации открытого горения леса непосредственно у Чернобыльской АЭС.