Информация о "минировании" самолетов в аэропорту Шереметьево не подтвердилась

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Информация о взрывных устройствах на бортах всех самолетов, стоящих в аэропорту Шереметьево, и еще десяти лайнерах, находившихся в воздухе, не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что неизвестные сообщили об угрозах взрывов на борту всех находящихся в аэропорту Шереметьево самолетов и еще десяти, которые были в полете.

"Специалисты осмотрели все самолеты, взрывных устройств не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.