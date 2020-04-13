Мосгорсуд начнет слушания дела Пола Уилана

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 13 апреля начнет слушания по существу уголовного дела обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина США Пола Уилана. Об этом ТАСС сообщила адвокат Уилана Ольга Карлова.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Заседание должно состояться в Мосгорсуде, как и было запланировано. Мы тоже пока не собираемся просить о переносе слушаний", - сказала адвокат. По ее словам, обвиняемому обещают отдельный конвой, чтобы он мог присутствовать на заседании лично. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что доставка, действительно, ожидается, и заседание не отложено.

30 марта заседание было перенесено на 13 апреля из-за ограничительных мер в судах в связи с пандемией коронавируса.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.