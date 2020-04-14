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В Британии сообщили, что судно, на борт которого высадились вооруженные люди, не захвачено

Морская торговая организация Соединенного Королевства по-прежнему рекомендует всем судам в районе Оманского залива соблюдать осторожность

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Судно в Оманском заливе, на борт которого во вторник высадились вооруженные люди, не было захвачено, его экипаж находится в безопасности. Об этом сообщила во вторник на своем сайте Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO).

"Судно, о котором сообщалось ранее, было отпущено и в настоящий момент находится под контролем своего капитана. Само судно и члены его экипажа в безопасности", - говорится в сообщении UKMTO, которая по-прежнему рекомендует всем судам в районе Оманского залива соблюдать осторожность.

Ранее UKMTO сообщила о том, что вооруженные люди поднялись на борт судна, стоявшего на якоре в трех морских милях от побережья Ирана. О подробностях инцидента по-прежнему не сообщается. По информации агентства Reuters, речь может идти о судне, следующем под флагом Гонконга.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". Данный инцидент спровоцировал обострение отношений между Тегераном и западными странами.

Теги
ИранВеликобритания
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