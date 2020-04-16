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После падения фуры в Большую Невку в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов

Специалисты обрабатывают акваторию активной пеной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов в воду произошел после падения грузовика с прицепом в Большую Невку на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

"При попытке подъема рефрижератора нефтепродукты стали поступать в Большую Невку", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на месте работают специалисты госпредприятия по предупреждению аварийных разливов нефти "Пиларн". "Акватория обрабатывается активной пеной. Готовятся выставить 30 м боновых заграждений", - отметили в управлении Росприроднадзора.

Инцидент произошел рано утром на Выборгской набережной в районе дома номер 37. Фура ехала по пустой дороге, а затем внезапно выехала на встречную полосу, врезалась в рекламный щит, сбила ограждение и упала в реку. Прибывшие на место спасатели обнаружили в кабине погибшего водителя, его подняли на берег. После этого на место пригнали кран, чтобы достать грузовик из воды.

По данным управления ГИБДД по городу и области, водителем фуры с логотипом траснпортно-логистического сервиса Vezu был мужчина 1978 года рождения. Причины ДТП выясняются.

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