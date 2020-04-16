Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву из-за коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Второй кассационный суд отложил назначенное на 20 апреля заседание по кассационным жалобам защиты на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, новая дата рассмотрения еще не определена. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.

"Судебное заседание, назначенное на 20 апреля, не состоится в связи с коронавирусом, дата нового рассмотрения будет назначена позднее", - сказал он.

Бушманов считает приговор незаконным и необоснованным. Он указывает в жалобе, что судом незаконно вменено причинение одних и тех же повреждений потерпевшему Соловчуку. Позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего. По его словам, Мамаев хулиганства не совершал, а на момент нанесения ударов Паку, в том числе стулом, находился на расстоянии не менее трех метров от потерпевшего.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в жалобе также выразила несогласие с апелляционным приговором, уточняя, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Первый произошел около 08:30 мск, когда спортсмены в компании из нескольких человек стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". В результате водитель, гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.