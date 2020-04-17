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Комиссия Минобороны Казахстана начала расследование крушения истребителя МиГ-31

На место вылетели главнокомандующий Силами воздушной обороны и командующий Военно-воздушными силами

НУР-СУЛТАН, 17 апреля. /ТАСС/. Комиссия казахстанского министерства обороны приступила к расследованию крушения истребителя МиГ-31 Военно-воздушных сил страны, которое произошло в четверг близ Караганды. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Назначенная комиссия министерства обороны незамедлительно приступила к расследованию авиационного происшествия. На место вылетели главнокомандующий Силами воздушной обороны и командующий Военно-воздушными силами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место происшествия также прибыла наземная поисково-спасательная служба Военно-воздушных сил.

Кроме того, в министерстве рассказали, что самолетом управляли опытные военные летчики, общий налет одного из них составляет 888 часов, другого - 1161.

"Сразу на месте летчикам была оказана первая медицинская помощь, после чего оперативно произведена эвакуация в больницу города Караганды. В настоящее время летчикам оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного оценивается врачами как удовлетворительное, другого - средней степени тяжести", - пояснили в пресс-службе.

Как там уточнили, потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. "Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах", - добавили в ведомстве.

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Казахстан
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