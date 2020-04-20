Дело в отношении пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 направили в суд

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело в отношении пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

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"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, - сообщили в ведомстве. - Пилоту Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб". В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области".

Следствие считает, что "причиной катастрофы стало несоблюдение командором экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей".

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". В СК сообщили, что следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В СК уверены, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.

Кроме того, следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота. Сам он вину не признает. Защита Евдокимова подготовила жалобу на имя генпрокурора РФ на незаконное уголовное преследование, необъективное и неполное предварительное расследование и преждевременное его окончание. Защита просила вернуть дело в СК для дополнительного расследования

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.