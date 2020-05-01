Минобороны Канады считает погибшими пропавших членов экипажа разбившегося вертолета

ОТТАВА, 1 мая. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Канады считает погибшими пятерых пропавших без вести членов экипажа вертолета CH-148 Cyclone, который разбился у берегов Греции 29 апреля. Об этом в пятницу говорится в заявлении ведомства.

"На данный момент подтверждена гибель одного члена экипажа, младшего лейтенанта Эббигейл Коубро, - заявили в Минобороны. - Остальные пятеро членов экипажа теперь официально считаются пропавшими без вести и погибшими". В ведомстве уточнили, что поиски продолжаются, на данный момент найдены некоторые фрагменты тел погибших военнослужащих, но пока их не идентифицировали.

Палубный вертолет CH-148 Cyclone потерпел крушение в Ионическом море недалеко от побережья Греции в среду. На его борту находились шесть членов экипажа. В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что обнаружено тело одного погибшего, еще пять военных пропали без вести.

Как проинформировал министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан, в поисках разбившейся машины принимают участие корабли и специалисты из Греции, Италии, Турции и США. Причина инцидента пока не известна. Бортовые самописцы разбившегося вертолета уже обнаружены, и работа по их расшифровке начнется в ближайшее время.

Вертолет базировался на канадском фрегате Fredericton, который с января участвует в миссии НАТО в этом районе. Экипаж возвращался на фрегат после выполнения задания.