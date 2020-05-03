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Пожарные ликвидировали возгорание прессованной бумаги в Набережных Челнах

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Возгорание прессованной бумаги площадью 300 кв. м на открытой площадке в Татарстане полностью потушено. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"21:00 мск - ликвидация открытого горения", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на открытой площадке в Арматурном проезде в Набережных Челнах поступило 3 мая в 17:31 мск. Горела прессованная бумага на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. В тушении принимали участие четыре единицы пожарной техники и 20 человек личного состава.

Теги
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