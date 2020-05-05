Пожар в частных домах в поселке Самарской области локализован

ТАСС, 5 мая. Пожарные локализовали возгорание частных домов в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:24 мск пожар локализован на площади 700 кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в частном жилом массиве на окраине Самары. Рядом с местом происшествия расположены деревянные дома старой постройки, сообщает корреспондент ТАСС. Полиция оцепила близлежащие улицы, жителей соседних домов не пропускают.

Информация о пожаре на улице Пестеля, 34 поступила в 15:59 мск. Как уточнили в МЧС, горели пять домов на площади 700 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К ликвидации возгорания привлекли 69 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 11 единиц техники. К месту возгорания прибыл пожарный поезд.