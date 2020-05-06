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В Петербурге объявили в розыск блогера, срывавшего онлайн-уроки

По предварительной информации, мужчина может находиться в одной из стран Евросоюза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Блогер, обвиняемый в срыве занятий школьников на дистанционном обучении в Петербурге, объявлен в розыск. Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"В Санкт-Петербурге объявлен в розыск мужчина, заочно обвиняемый в неправомерном доступе к компьютерной информации", - сказано в сообщении управления.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ранее провели проверку, после нее возбудили уголовное дело.

Установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников в интернете причастен 34-летний мужчина. По предварительным данным СК, он может находиться на территории стран Евросоюза.

Блогер присоединялся к онлайн-урокам и разыгрывал школьников, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал занятия. В частности, он представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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