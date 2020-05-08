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При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

Следственный комитет проводит проверку

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения потолочного перекрытия, которое произошло в четверг вечером в бытовом помещении завода "Себряковцемент" в городе Михайловке Волгоградской области, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Организована процессуальная проверка, есть один погибший", - сказала представитель ведомства.

Обрушение потолочного перекрытия бытового помещения размером 7 на 4 м и высотой 3,5 м на территории завода произошло в четверг около 22:00 мск.

По данным следователей, погиб 44-летний рабочий предприятия. Он вместе с еще одним сотрудником зашел в комнату отдыха на 2-м этаже цеха по изготовлению цемента. В это время потолок там деформировался из-за скопления сырья, из которого изготавливается цемент, клинкера, он осыпался в помещение комнаты отдыха. "Один рабочий, находящийся рядом с дверью в комнату, успел выбежать, а другой был засыпан клинкером, от чего и наступила его смерть", - рассказала представитель следствия.

В приемной предприятия ТАСС отказались комментировать ЧП.

По информации на официальном сайте предприятия, "Себряковцемент" создан в 1992 году на базе Себряковского цементного завода, основанного в 1949 году. Предприятие производит 9 марок цемента в общем объеме 4 млн тонн в год, численность работников завода - 1 503 человека.

В новость внесены изменения (08:29 мск) - добавлены подробности.

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РоссияВолгоградская область
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