Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве екатеринбургского адвоката Константина Янышева. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в субботу.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве адвоката К. Янышева. Мера пресечения избрана по 8 июля включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - сообщили в суде.

Убийство Янышева было совершено 8 мая. В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство").