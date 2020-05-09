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Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката

Он проведет под стражей по 8 июля включительно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве екатеринбургского адвоката Константина Янышева. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в субботу.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве адвоката К. Янышева. Мера пресечения избрана по 8 июля включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - сообщили в суде.

Убийство Янышева было совершено 8 мая. В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство").

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РоссияСвердловская область
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