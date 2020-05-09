Угроза минирования двух самолетов в Домодедово оказалась ложной

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сообщения о минировании двух самолетов, вылетевших из Домодедово в Сочи и Уфу, оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолеты совершили посадки в пунктах назначения. Оба воздушных судна проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В субботу на электронную почту колл-центра столичного аэропорта Домодедово пришло сообщение о минировании двух рейсов из Москвы - в Сочи и Уфу. Также неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово, эвакуация не проводилась. Сейчас устанавливается и разыскивается сообщивший об угрозах взрыва.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.