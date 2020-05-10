Пожар на предприятии в Хабаровском крае удалось локализовать спустя сутки

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали горение отходов на территории деревообрабатывающего предприятия в Хабаровском крае. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:00 (местное время) пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в поселке Лесозавод на территории коммерческого предприятия поступила накануне утром. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Отмечалось, что угрозы распространения огня нет.

Тушение осложняет высокая температура горения пиломатериалов, а также глубина залегания очагов. Для их ликвидации пожарным приходится разгребать опилки и использовать специальные стволы для проливки нижних слоев водой. Информация о пострадавших не поступала.