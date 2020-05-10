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Пожар на складе в Красноярске локализовали

Площадь возгорания составила 1 200 кв. м

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня на складе с пищевыми продуктами в Советском районе Красноярска на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:35 (мск) объявлена локализация на площади 1 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар начался утром в воскресенье на улице Пограничников, д. 9, на площади 800 кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. В результате пожара кровля склада обрушилась на площади 200 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
РоссияКрасноярский край
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