Пожар на складе в Красноярске локализовали

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня на складе с пищевыми продуктами в Советском районе Красноярска на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:35 (мск) объявлена локализация на площади 1 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар начался утром в воскресенье на улице Пограничников, д. 9, на площади 800 кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. В результате пожара кровля склада обрушилась на площади 200 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.