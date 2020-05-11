Прокуратура взяла на особый контроль расследование пожара в хосписе в Красногорске

ТАСС, 11 мая. Подмосковная прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела о гибели девяти постояльцев хосписа в Красногорске при пожаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области установила особый контроль и осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по Московской области по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц") по факту смерти девяти человек в результате пожара в пансионате для пожилых людей в Красногорске", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также по поручению прокурора области проводится проверка. В ходе нее установят причины происшествия, дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.