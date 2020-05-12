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Пожар в больнице в Петербурге

Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с пожаром в больнице в Петербурге

На место происшествия выехал заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России взяла на контроль проверку соблюдения требований законодательства в связи с пожаром, произошедшим во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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"В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности", - пояснили в ведомстве. Для координации работы правоохранительных органов на место выехал заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров.

Пожар возник во вторник утром на шестом этаже в реанимационном отделении в больнице Святого Георгия. Площадь пожара составила 10 кв. м, погибли пять пациентов одной из палат. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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