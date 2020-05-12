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В Кирове возбуждено дело после гибели при пожаре двух взрослых и ребенка

Происшествие случилось 11 мая

КИРОВ, 12 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту гибели трех человек, включая семилетнюю девочку, в результате пожара в садовом домике. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в результате пожара в садовом домике в городе Кирове возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 мая днем в садоводстве "Домостроитель-2" в Кирове в одном из садовых домиков произошел пожар. На месте обнаружили тела мужчины 1961 года рождения, а также женщины 1982 года рождения и ее семилетней дочери. Назначены экспертизы с целью установления причины пожара и причин смерти погибших.

Теги
РоссияКировская область
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