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Пожар в больнице в Петербурге
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Источник: погибшие при пожаре пациенты больницы в Петербурге отравились угарным газом

Четверо из пяти погибших находились в одной палате реанимационного отделения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Причиной смерти пяти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стало отравление угарным газом. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

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"Предварительно, причиной смерти всех пятерых стало отравление угарным газом", - сказал собеседник агентства.

Четверо из пяти погибших находились в одной палате реанимационного отделения. Ранее прокурор Выборгского района города Павел Данилов сообщал, что причина смерти пятого пациента, который был в соседней палате, не установлена.

"Осмотрено место происшествия, допрошены должностные лица больницы, медицинский персонал и свидетели. Кроме того, назначен комплекс различных экспертиз, произведена выемка документации, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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