В Вологодской области восстановили нарушенное из-за аварии водоснабжение

ВОЛОГДА, 13 мая. /ТАСС/. Коммунальные службы полностью восстановили водоснабжение в городе Соколе Вологодской области, где в результате аварии на магистральном водоводе с утра 12 мая остались без холодной воды около 20 тыс. человек - половина жителей города. О ликвидации последствий аварии сообщил в среду ТАСС руководитель администрации города Сокола Сергей Рябинин.

"Водоснабжение полностью восстановлено. Вода полностью не исчезала из домов, ремонт проводился на пониженном давлении, вода доходила до третьих этажей домов, они у нас пятиэтажные. В городе много колонок, есть артезианские скважины, поэтому большой напряженности не возникло. Причина аварии - большая изношенность водопроводных сетей, более 80%", - сказал ТАСС по телефону руководитель администрации.

Информацию о завершении восстановительных работ подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС по области.

Это вторая авария на магистральном водоводе в Соколе за несколько дней. Девятого мая в результате прорыва на водоводе без воды осталось 516 домов, в которых проживают около 40 тыс. человек. Водоснабжение полностью восстановили к вечеру 10 мая, на время ремонта власти организовали подвоз питьевой воды по заявкам. Утром 12 мая на другом участке этого же водовода произошел прорыв в четырех местах.

Причина аварий - изношенность сетей, которая достигает 76%, данная магистраль была введена в строй в 1972 году, объяснил глава района Юрий Васин на оперативном совещании областного правительства во вторник. При этом он отказался от помощи региональных властей в ремонтных бригадах и материалах, отметив, что коммунальщики в районе справятся своими силами.

Промышленный моногород Сокол - третий по величине в области после Вологды и Череповца, в нем проживает около 40 тыс. человек. Крупнейший в области центр деревообрабатывающей промышленности, где действуют Сокольский ЦБК и Сокольский деревообрабатывающий комбинат, входящие в состав Segezha Group, Сухонский ЦБК.