{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области восстановили нарушенное из-за аварии водоснабжение

Ранее без воды остались около 20 тыс. жителей Сокола

ВОЛОГДА, 13 мая. /ТАСС/. Коммунальные службы полностью восстановили водоснабжение в городе Соколе Вологодской области, где в результате аварии на магистральном водоводе с утра 12 мая остались без холодной воды около 20 тыс. человек - половина жителей города. О ликвидации последствий аварии сообщил в среду ТАСС руководитель администрации города Сокола Сергей Рябинин.

"Водоснабжение полностью восстановлено. Вода полностью не исчезала из домов, ремонт проводился на пониженном давлении, вода доходила до третьих этажей домов, они у нас пятиэтажные. В городе много колонок, есть артезианские скважины, поэтому большой напряженности не возникло. Причина аварии - большая изношенность водопроводных сетей, более 80%", - сказал ТАСС по телефону руководитель администрации.

Информацию о завершении восстановительных работ подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС по области.

Это вторая авария на магистральном водоводе в Соколе за несколько дней. Девятого мая в результате прорыва на водоводе без воды осталось 516 домов, в которых проживают около 40 тыс. человек. Водоснабжение полностью восстановили к вечеру 10 мая, на время ремонта власти организовали подвоз питьевой воды по заявкам. Утром 12 мая на другом участке этого же водовода произошел прорыв в четырех местах.

Причина аварий - изношенность сетей, которая достигает 76%, данная магистраль была введена в строй в 1972 году, объяснил глава района Юрий Васин на оперативном совещании областного правительства во вторник. При этом он отказался от помощи региональных властей в ремонтных бригадах и материалах, отметив, что коммунальщики в районе справятся своими силами.

Промышленный моногород Сокол - третий по величине в области после Вологды и Череповца, в нем проживает около 40 тыс. человек. Крупнейший в области центр деревообрабатывающей промышленности, где действуют Сокольский ЦБК и Сокольский деревообрабатывающий комбинат, входящие в состав Segezha Group, Сухонский ЦБК.

Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Короткое замыкание считается основной версией пожаров в больницах Москвы и Петербурга
Специалисты проведут экспертизы, чтобы установить точные причины происшествий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС