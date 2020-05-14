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В Хабаровском крае потушили пожар на складе отходов деревопереработки

Возгорание произошло 9 мая. Огонь долго не могли потушить из-за большого объема древесных отходов и глубины залегания очагов горения

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Крупный пожар площадью 2 тыс. кв. м на складе отходов деревопереработки в поселке в Хабаровском крае ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в четверг.

Пожар на складе отходов деревопереработки коммерческого предприятия в поселке Лесозавод-20 начался 9 мая. Пожару присвоили второй ранг сложности.

"Пожар на открытом полигоне хранения отходов деревопереработки предприятия в п. Лесозавод-20 Советско-Гаванского городского округа Хабаровского края был полностью ликвидирован. Его площадь составила 2 тыс. кв. м. На его тушении было задействовано 36 человек и 12 единиц техники. Вместе с пожарными расчетами на месте работали сотрудники предприятия с применением бульдозерной и инженерной техники", - говорится в сообщении.

Пожар долго не могли потушить из-за большого объема древесных отходов, осложняла тушение также глубина залегания очагов горения и тления опилок. Для их ликвидации пожарным приходилось разгребать опилки и использовать специальные стволы для проливки нижних слоев.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем. В отношении руководства предприятия возбудили дела об административных правонарушениях.

Теги
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