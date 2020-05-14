Апелляционный суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Уилана

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первый апелляционный суд Москвы отклонил жалобу гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ, на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Жалоба защиты на продление срока содержания под стражей отклонена", - сказал защитник. Ранее Мосгорсуд продлил арест гражданину США до 13 сентября.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали сотрудники ФСБ 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано. Дело Уилана рассматривает Мосгорсуд.