СМИ: в Казахстане начался судебный процесс по делу о взрывах на военном складе в Арыси

НУР-СУЛТАН, 15 мая. /ТАСС/. Суд города Шымкента приступил к рассмотрению дела о взрывах на одном из складов вооруженных сил в городе Арыси на юге республики, которые произошли в июне прошлого года. Об этом сообщил в четверг вечером телеканал КТК .

По его данным, на скамье подсудимых находятся 16 военнослужащих, в том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель. Обвиняемых подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса "Нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами" и "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". В числе потерпевших значатся свыше 1,5 тыс. человек.

24 июня прошлого года на одном из складов ВС Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь (Туркестанская область), произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. 28 июня жителям разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы. 19 декабря глава администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что восстановительные работы в Арыси полностью завершены.

В конце августа правоохранительные органы Казахстана арестовали командира воинской части Арыси и его заместителя - начальника базы хранения артиллерийских боеприпасов.