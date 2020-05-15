{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы в воинской части в Казахстане

СМИ: в Казахстане начался судебный процесс по делу о взрывах на военном складе в Арыси

По данным телеканала КТК, на скамье подсудимых находятся 16 военнослужащих, в том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель

НУР-СУЛТАН, 15 мая. /ТАСС/. Суд города Шымкента приступил к рассмотрению дела о взрывах на одном из складов вооруженных сил в городе Арыси на юге республики, которые произошли в июне прошлого года. Об этом сообщил в четверг вечером телеканал КТК.

На эту тему
ЧП на военном складе в Казахстане. Главное

По его данным, на скамье подсудимых находятся 16 военнослужащих, в том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель. Обвиняемых подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса "Нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами" и "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". В числе потерпевших значатся свыше 1,5 тыс. человек.

24 июня прошлого года на одном из складов ВС Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь (Туркестанская область), произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. 28 июня жителям разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы. 19 декабря глава администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что восстановительные работы в Арыси полностью завершены.

В конце августа правоохранительные органы Казахстана арестовали командира воинской части Арыси и его заместителя - начальника базы хранения артиллерийских боеприпасов.

Теги
КазахстанВзрывы в воинской части в Казахстане
Реклама на ТАСС
Осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока перевели из колонии в СИЗО
По данным председателя ОНК края Владимира Найдина, перевод Игоря Пушкарева может быть связан с необходимостью проведения следственных действий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС