Прокуратура проводит проверку после столкновения машины с электричкой в Новой Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения автомобиля с электричкой в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Проведение проверки поручено Московско-Смоленской транспортной прокуратуре, - сообщили в надзорном ведомстве. - Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Московско-Смоленский транспортный прокурор Алексей Легезин".

В пятницу, около 8 часов утра, девушка за рулем легковушки пыталась проехать нерегулируемый железнодорожный переезд в районе станции Бекасово-Сортировочное с нарушением правил дорожного движения. В результате она пострадала и была госпитализирована.