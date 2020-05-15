{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проводит проверку после столкновения машины с электричкой в Новой Москве

Ранее сообщалось, что девушка пыталась проехать нерегулируемый железнодорожный переезд с нарушением правил дорожного движения, в результате она пострадала и была госпитализирована

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения автомобиля с электричкой в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Проведение проверки поручено Московско-Смоленской транспортной прокуратуре, - сообщили в надзорном ведомстве. - Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Московско-Смоленский транспортный прокурор Алексей Легезин".

В пятницу, около 8 часов утра, девушка за рулем легковушки пыталась проехать нерегулируемый железнодорожный переезд в районе станции Бекасово-Сортировочное с нарушением правил дорожного движения. В результате она пострадала и была госпитализирована.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Пензенской области задержали группу наркоторговцев
Изъято более 14 кг наркотиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС