Экс-сотрудника угрозыска арестовали в Москве по делу о создании преступного сообщества

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал бывшего оперуполномоченного уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении Качинкина Николая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что сотрудники столичной полиции задержали бывшего оперуполномоченного уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела. По его словам, мужчина в 2018 году был уволен из органов внутренних дел.

Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что 14 мая следователи СК РФ задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу столичного ГУ МВД Николая Качинкина в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК). По данным издания, изначально Качинкин проходил по уголовному делу о квартирных мошенничествах (следствию известно о хищении прав на 11 квартир, расположенных в разных районах Москвы, в том числе в центре). Но затем дело бывшего полицейского было выделено в отдельное производство.