СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек на пожаре в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате пожара в деревянном многоквартирном доме в Карелии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Карелия.

"По факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 мая 2020 года в деревянном многоквартирном доме в поселке Орзега Республики Карелия произошел пожар, при тушении пожара в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, которые проживали в этих квартирах. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.