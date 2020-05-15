{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о минировании аэропорта Домодедово не подтвердилась

Взрывных устройств в здании не обнаружили

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Информация о том, что аэропорт Домодедово и все находящиеся на его стоянке самолеты заминированы, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Здание аэропорта Домодедово обследовано, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на электронную почту аэропорта Домодедово поступило сообщение о "минировании" здания воздушной гавани и всех самолетов на стоянке. Эвакуация не проводилась, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти самолетов: из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и из Симферополя и Минеральных Вод в Москву. Первые четыре самолета штатно приземлились в пунктах назначения, угроза не подтвердилась. Рейс Минеральные Воды - Москва находится в полете.

Также в Москве на электронную почту поступили сообщения об угрозах взрыва в десяти лечебных учреждениях Москвы, включая Морозовскую детскую больницу, НИИ имени А. Н. Бакулева, Первую градскую больницу. В последней, как сообщалось, была угроза взрыва в корпусах для пациентов с коронавирусом.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Защита задержанной в Испании Красиловой доказала незаконность процесса ее экстрадиции
Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова вернулась в Москву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС