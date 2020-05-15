{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ударивший работника метро Петербурга из-за просьбы надеть маску помещен под домашний арест

Он пробудет под домашним арестом до 13 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Марат Мамедов, который обвиняется в том, что ударил контролера в метро из-за просьбы надеть медицинскую маску, отправлен судом под домашний арест, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марата Мамедова", - говорится в сообщении. Под арестом он пробудет до 13 июля, против такой меры пресечения обвиняемый на суде не возражал.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что конфликт произошел на станции "Нарвская", где сотрудник метро попросил пассажира надеть медицинскую маску перед спуском в подземку. Вместо того, чтобы выполнить требования, мужчина ударил его по лицу кулаком. Позже он был задержан полицией и стал фигурантом уголовного дела о побоях, дело было передано в Следственный комитет, который переквалифицировал его на статью о хулиганстве. По ней обвиняемому грозит до 7 лет колонии.

В Петербурге при посещении всех общественных мест граждане обязаны носить маски и перчатки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Источник: в основу дела замглавы "Ленэнерго" легла проверка казначейства после ЧМ-2018
Проверка касалась осуществления инвестиций на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры энергоснабжения при подготовке к ЧМ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС