Ударивший работника метро Петербурга из-за просьбы надеть маску помещен под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Марат Мамедов, который обвиняется в том, что ударил контролера в метро из-за просьбы надеть медицинскую маску, отправлен судом под домашний арест, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марата Мамедова", - говорится в сообщении. Под арестом он пробудет до 13 июля, против такой меры пресечения обвиняемый на суде не возражал.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что конфликт произошел на станции "Нарвская", где сотрудник метро попросил пассажира надеть медицинскую маску перед спуском в подземку. Вместо того, чтобы выполнить требования, мужчина ударил его по лицу кулаком. Позже он был задержан полицией и стал фигурантом уголовного дела о побоях, дело было передано в Следственный комитет, который переквалифицировал его на статью о хулиганстве. По ней обвиняемому грозит до 7 лет колонии.

В Петербурге при посещении всех общественных мест граждане обязаны носить маски и перчатки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.