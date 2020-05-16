Главу Минсельхоза Пензенской области арестовали до 13 июля по делу о мошенничестве

ПЕНЗА, 16 мая. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков арестован на срок до 13 июля по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

"В отношении Бурлакова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что суд продолжает рассматривать материалы для избрания меры пресечения в отношении еще двух фигурантов дела.

Утром в четверг сотрудники УФСБ провели обыск в доме Бурлакова, следственные действия осуществлялись также в региональном Минсельхозе. Возбуждено дело о мошенничестве с бюджетными средствами.

Бурлаков занимает пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года.