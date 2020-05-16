Первый замглавы Минсельхоза Пензенской области арестован по делу о мошенничестве

ПЕНЗА, 16 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов арестован по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

"Персанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля", - отметила собеседница агентства.

Ранее в субботу суд арестовал до той же даты главу министерства региона Андрея Бурлакова. До 13 июля арестован и третий фигурант дела, бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Пензенской области Дмитрий Лаврентьев. "Ему также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, избрана ли мера пресечения в отношении Лаврентьева.

Всех трех фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмечается в сообщении на сайте суда.

В четверг сотрудники УФСБ задержали трех человек по уголовному делу о мошенничестве с бюджетными средствами в Минсельхозе региона, в том числе главу ведомства Бурлакова и его первого заместителя Персанова, который был назначен на эту должность в июне 2019 года.